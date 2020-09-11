Все люди как люди, а тут царь пожаловал

Российский исполнитель Филипп Киркоров удивил новым эпатажным образом

Как передает Politeka.net, снимком артист поделился на своей странице в «Инстаграм».

На фото Киркором запечатлен рядом с Иван Ургантом и рэпером Давой. И тогда как двое последние одеты в стандартные мужские костюмы, то Король российской эстрады отличился.

Киркоров позирует в длинной золотистой мантии и монаршеской шапке.

Отметим, такой наряд стал неожиданностью аже для видавших многое фанатов Киркорова.

«Клоуны», «Попадья рядом с Ургантом», «Киркоров перевоплотился в царя», «Опомнись клоун! Тебе сколько лет! Павлин! Или нет, 🐓!», «Все люди как люди, а тут царь пожаловал», «До нового года еще далеко что с Филиппом?», «Урганта видно напугали своим прикидом», «Люстры не снесли в Останкино короной?», «Похож на Деда Мороза😍», «Еще один претендент на "Женщина года"!!!😁», «А что с Филиппом?», «Вот это поворот!! 🔥», - пишут в комментариях.

Напомним, что Киркоров взбудоражил внешностью после отпуска: "Начинается старческий возраст, когда...".

Также Politeka писала, что Киркоров пошалил на камеру с Артуром Пирожковым и ошарашил заявлением: "У тебя так классно это получается...".

А еще Politeka сообщала, что счастливый Киркоров в обнимку с Ани Лорак принимает поздравления: "Награда заслужено ваша".