Российский исполнитель Филипп Киркоров удивил бесстыжей выходкой на шоу «Вечерний Ургант»

Как передает Politeka.net, Киркоров вместе с блогером Давой стали гостями на вечернем шоу. В сети появилось множество фото с эфира, но сам поп-король решил поделиться особенным для него кадром у себя в Инстаграм. Бесстыжий Киркоров опубликовал фото, на котором он, Дава, Ургант и Александр Гудков меряются колбасой. Судя по фото, певец выбрал себе самую большую.

«Вы уже позавтракали?! Тогда мы идём к вам! Новый состав группы ABBA. Обожаю сосиски и это правда! Вчера был ну очень вкусный эфир…Кто проспал - тому приятного просмотра с аппетитом!», - подписал снимок Киркоров.

Стоит отметить, что фото вызвало бурную реакцию среди подписчиков артиста. За 20 минут пост оценили более 5 тысяч раз. В комментариях ему оставили массу забавных отзывов.

«У кого какая колбаса - это круто», «потрясающим был эфир. Ванюшка единственный, кто может открыто намекать на Филькину ориентацию. Ржу всегда», «Очень смешно было», «Нереальный Красавчик», «Самую большую сосиску себе выбрал!», «Вот это да, какая большая колбаса у вас», «Очень крутой выпуск! Вы лучший!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Киркоров пошалил на камеру с Артуром Пирожковым и ошарашил заявлением: "У тебя так классно это получается...".

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