Российский певец Филипп Киркоров трогательно поздравил своего коллегу Артура Пирожкова с днем рождения

Как сообщает Politeka.net, 10 сентября Александру Ревве (настоящее имя) исполняется 46 лет. Поп-король эстрады опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" редкий совместный кадр с именником.

На снимке Филипп Киркоров позирует в черно-белом образе, который состоит из спортивной куртки, полосатой футболки с спортивных штанов. Исполнитель обнимает за плечи Александра, наряженного в черный смокинг с "бабочкой". Обе звезды улыбаются и касаются руками, увешанными перстнями.

"Саша-энерджайзер, с днём рождения тебя! @arthurpirozhkov, пусть твоя батарейка жизненной энергии всегда будет заряжена на 100% 🔋Будь всегда молод и душой, и телом 💪🏽 за тебя морщинки пусть набирает #бабушкалегкогоповедения 🧙🏼 А ты всех перетанцуй! У тебя так классно это получается! Пусть твоя семья РАдует тебя и любит как короля 👑 уРА!", - пожелал Киркоров.

В комментариях поклонники тоже поздравили Артура Пирожкова с праздником и оставили много приятных пожеланий:

"Обручились?"; "Вау, у меня, выходит, в один день с Артуром день рожденья?!😁 Ну класс!! Пусть мы с ним будем здоровы😁👍👌!!"; "Невозможно быть энерджайнестерее вас, Филипп 🔥🔥👏❤️"; "Класс! Красавчики-друзья! 😍 Присоединяемся к Вашему чудесному 🔥 дружескому поздравлению @arthurpirozhkov 🎂! Радости, любви, здоровья Саше 🌟! Пусть счастье будет постоянным, а удача и успех бессменны!🎉".

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