Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про сни

На фото красуня позувала в білому піджаку з великим декольте, чоботях вище коліна і без штанів. Демі закинула ногу за ногу, демонструючи свій апетитний горішок в стільці. Також можна легко оцінити і апетитний бюст дівчини, адже зона декольте виявилася досить великою. Волосся у Роуз були розпущені, а сама модель закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це був сон", - написала красуня.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя дружина! Ці черевики змушують мене хотіти забрати тебе і поїхати в Японію", "Ти мрія" ," ти стаєш все краще і краще", "Люблю тебе, дитинко", " що за Малятко?", "Ці черевики. Мрія", "прекрасна леді" ," ви захоплюєте дух", " мрія? Ви живете так, насолоджуйтеся", "нереальна мрія", "як завжди приголомшливо".

Повідомлялося, що відома модель Демі Роуз показала пишні форми в трендовому білому бікіні.

Модель не соромиться показати себе і свої принади, тому на кожному фото показує себе в різних зухвалих позах і костюмах. Найбільше Демі привертає уваги під час пляжних фотосесій і розваг в бікіні.

Нагадавши, спекотна Демі Роуз в бікіні з ниточок ледь втримала пишний бюст

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