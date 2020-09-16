Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о снах

На фото красотка позировала в белом пиджаке с большим декольте, сапогах выше колена и без штанов. Деми забросила ногу за ногу, демонстрируя свой аппетитный орешек в стуле. Также можно легко оценить и аппетитный бюст девушки, ведь зона декольте оказалась довольно большой. Волосы у Роуз были распущены, а сама модель закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это был сон", - написала красотка.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя жена! Эти ботинки заставляют меня хотеть забрать тебя и поехать в Японию", "Ты мечта", "ты становишься все лучше и лучше", "Люблю тебя, детка", "Что за малышка?", "Эти ботинки. Мечта", "Прекрасная леди", "Вы захватываете дух", "Мечта? Вы живете так, наслаждайтесь", "Нереальная мечта", "Как всегда потрясающе".

Сообщалось, что известная модель Деми Роуз показала пышные формы в трендовом белом бикини.

Модель не стесняется показать себя и свои прелести, поэтому на каждом фото показывает себя в разных дерзких позах и костюмах. Больше всего Деми привлекает внимания во время пляжных фотосессий и развлечений в бикини.

Напомним, знойная Деми Роуз в бикини из ниточек едва удержала пышный бюст

Также Politeka писала, что Деми Роуз в цветочном бикини побаловала видами на свои пышные формы

А еще Politeka сообщала, что Деми Роуз со змеей на шее впечатлила вкусными объемами в декольте



