Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" засветила жгучие кадры с отдыха на море

Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотни тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

В сети существует множество фанатских страниц модели, где поклонники "британской Кардашьян" делятся яркими кадрами на которіх она позирует. Несколько часов назад на одной из таких страниц появился жгучий кадр Деми в крохотном бикини (чтобы увидеть снимок доскрольте до конца страницы).

Девушка получила полную свободу демонстрировать роскошные формы в бикини во время отдыха на пляже, и незамедлительно ею воспользовалась! Девушка любит менять купальники как перчатки, и каждый раз появляется перед поклонниками на фото в Instagram в новом пляжном образе.

Так, на днях она успела покрасоваться в телесного цвета купальнике. Теперь настал черед цветочного купальника, который подчеркнул фигуру Деми не менее выигрышно, чем любой другой вариант пляжного наряда.

Девушка позирует на пляже в купальнике нежной расцветки – на белом фоне изображены цветы и листья. Купальный наряд прекрасно оттеняет тропический загар пышнотелой красавицы и подчеркивает ее тонкую талию и полную грудь.

Комплименты от поклонников не заставили себя долго ждать – они восторгались прекрасной формой девушки и ее волнующими изгибами.

"Вауууу", "Самый красивый", "Лучшая", "Нереальная 😍", "Сладкая", "Кто угодно хочет веселья 💋", "Красивая милая ♥ ️", "Прекрасная королева 🔥🔥🔥", "Медовый пирог 🔥", "Мечтательная красота🦋", "Божественный нектар ✨🌕".

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.