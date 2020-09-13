Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, блеснула грудью в откровенном наряде

Звезда регулярно публикует в Инстаграм жаркие кадры, на которых показывает свою совершенную фигуру, сообщает Politeka.net. Так, в одних из последних сториз Деми сняла селфи-видео в соблазнительном наряде - так заводит.

Роуз нарядилась в платье с огромным декольте, из которого едва ли не выпрыгивала большая грудь. Огромные прелести едва удерживала тонкая разноцветная ткань. Тончайшая бретелька в конце декольте, наверно, немного удерживала наряд на месте.

Еще одна делали привлекала внимание - красотка надела на шею украшение в виде золотой змеи. Последняя обвивала шею модели.

Деми сделала косичку, черные брови на лице придали акцента. Пышные ресницы и почти нюдовый блеск - смотрелись на модели просто отлично и подчеркивали всю красоту.

В общем, кадры завораживали красотой и откровенностью.

К сожалению, фото не собрали много лайков и комментариев. Ведь в сториз нет такой возможности. Возможно, звезде написали массу приятного в директ.

Напомним, Деми Роуз предстала на кадре в компании своей не менее привлекающей подружки.

Видео было снято на Ибице, где девушки позабавились на славу.

Облачившись в миниатюрные купальники черного цвета, Деми с подружкой кокетливо позировали на яхте.

Ранее мы писали, что Деми Роуз предстала в откровенном наряде без белья, эффектно прикрывая внушительные объемы наклейками. Дополнить образ «охотницы с пустошей» модель решила при помощи очков, накидки и бутылки с водой, которая свисала через плече.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.