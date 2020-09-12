Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, блеснула образом в светлом бикини из блесток

Девушка славится своей любовью к ярким фотосессиям, поэтому в ее профиле, а также на фан-страницах в Инстаграм довольно много кадров, на которых она удивляет фигурой. Модель обладает пышными формами, поэтому подчеркивает их довольно пикантным бельем или купальниками.

Не стесняясь своего внешнего вида, Деми уделает акцент именно своему бюсту и бедрам, чтобы наоборот демонстрировать: ей нравится быть такой и худеть она не будет. Еще в подростковом возрасте девушка очень хотела похудеть, комплексуя из-за довольно объемной фигуры, однако она попала в больницу с серьезными проблемами пищеварения. После этого Роуз пообещала себе и родителям, что менять свой образ и сидеть на жестких диетах более не будет.

Теперь она успешная модель за которой следуют миллионы поклонниц. На фан аккаунтах появились летние фото звезды, сделанные во время отдыха на яхте. Роуз блистала в бикини белого цвета, украшеннвм блестками на самых интересных местах.

Пользователи сразу отреагировали:

«Очень красиво», «Омг так великолепно 😍👑», Вы устанавливаете стандарты своего класса! Ххх», «Так жарко в бикини .. 😙😘💕💘», «Красивая сексуальная Деми», «Hola Preciosa», "Очень соблазнительно", «Тропическая красота ♥ ️😘», «Мне это нравится, соблазнение на грани 😙😙😙», «Фотограф самый удачливый на этой планете 🌐», «У нее должны быть только поклонники», «Шикарный вид ☺», - пишут пользователи.

Мы также писали, что девушка обладает довольно эффектной внешностью, поэтому снимается в фотосессиях очень часто и каждый раз старается примерить что-то новое и оригинальное.

Роуз надела джинсовое белье и короткие светло-голубые шорты из той же джинсовой ткани. Свой образ она завершила джинсовой курткой более грубого и темного оттенка. При этом Деми распустила волосы, завитые в тугие и аккуратные локоны, а также блеснула ярким макияжем на бронзовой коже.

Также ранее Деми похвасталась роскошной фигурой в мини-платье с экстремальным декольте.

«Возвращение сек*уальности», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Роуз позирует в эффектном черном-мини, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. В какой-то момент модель решила нагнуться, из-за чего в кадр попали ее роскошные формы.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике