Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" показала пышные формы в трендовом белом бикини

Модель не стесняется показать себя и свои прелести, поэтому на каждом фото показывает себя в разных дерзких позах и костюмах. Больше всего Деми привлекает внимания во время пляжных фотосессий и развлечений в бикини. Поскольку Роуз обладает пышными формами, каждый ее пост не оставляет равнодушными фанатов.

Многие интересуются секретами красоты Деми, другие просто восхваляют ее фигуру. В этот раз в белом купальнике с тонкими лямками и множеством тонких полосочек белой ткани на бедрах и животе Роуз удачно подчеркнула все свои изгибы:

«Это почти смущает😳😘», «вы мне нравитесь», «Самая красивая девушка, которую я видел, изысканная», «Прекрасная дама», «Очень милое фото», «Как красиво», «Я так влюблен в тебя !», «Гламурный пост❤️❤️❤️❤️», «Хорошая фигура, здесь стало горячо», «Супер beibe», «Ты такая идеальная, боже», «Какая красивая дама😘», «Потрясающая фигура».

Не стесняясь своего внешнего вида, Деми уделает акцент именно своему бюсту и бедрам, чтобы наоборот демонстрировать: ей нравится быть такой и худеть она не будет. Еще в подростковом возрасте девушка очень хотела похудеть, комплексуя из-за довольно объемной фигуры, однако она попала в больницу с серьезными проблемами пищеварения. После этого Роуз пообещала себе и родителям, что менять свой образ и сидеть на жестких диетах более не будет.

Теперь она успешная модель за которой следуют миллионы поклонниц. На фан-аккаунтах появились летние фото звезды, сделанные во время отдыха на яхте. Роуз блистала в бикини белого цвета, украшенным блестками на самых интересных местах.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике