Співачка Ані Лорак запалила на вечірці в оточенні відомих у шоубізі чоловіків

Як передає Рoliteka.net, кадри зі святкування дня народження гендиректора Муз-ТВ Армана Давлетьярова злили в мережу. Ролики з'явилися на фан-сторінці Лорак в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

На одних кадрах Кароліна розслабилася й пустилася в танок разом з колегою Сергієм Лазарєвим, з яким їй приписують роман. Той тримав в руках мікрофон, в який вони разом періодично ще й співали. До речі, неподалік від парочки витанцьовував Микола Басков.

На інших кадрах Лорак вже співає сама - поруч з нею були все ті ж Лазарєв та Басков, а також до них приєднався чоловік Алли Пугачової гуморист Максим Галкін.

Артисти відривалися на повну, не звертаючи уваги на те, що їх нишком знімають на телефон.

Також в мережу потрапило відео з Лазарєвим, який "майже" поцілувався з Лорак, сидячи за святковим столиком. Цей ролик зібрав багато коментарів: "ХВААХААХХА, Ну Кароліін, ну чому ти його не поцілувала😂"; "А він чекав"; "Сергій в такому "квітнику"!!!!👍".

Раніше ми повідомляли, з'явилися кадри, як Лорак стала жертвою розіграшу на тій же вечірці. У той час, як вона і Лазарєв сиділи за столиком, до них підійшов чоловік зі служби доставки, мовляв, із замовленням їжі. Від незручності Ані трохи розгубилася й почала тут же виправдовуватися, а в підсумку ще й покликала охорону: "Я нічого не замовляла! Ви, напевно, щось переплутали. Можна охорона виведе цю людину?"

Коли їй сказали, що це всього лише жарт, Кароліна розсміялася.

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