Видео с конфузом 41-летней певицы Ани Лорак произвело в сети фурор

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Лорак в Инстаграм появились кадры розыгрыша, жертвой которого стала певица (чтобы посмотретть ролик, проскролльте вниз).

Событие происходило во время банкета на праздновании дня рождения гендиректора Муз-ТВ Армана Давлетьярова.

К сидящим за столиком и ни о чем не подозревающим Лорак и ее близкому другу, певцу Сергею Лазареву подошел мужчина в желтой экипировке одной из служб доставок - мол, принест им доставку еды. "Опозоренная" Каролина тут же стала оправдываться: "Я ничего не заказывала! Вы, наверно, что-то перепутали. Можно охрана выведет этого человека?"

После чего парень в желтом признался, что это розыгрыш и певицу снимают на скрытую камеру. Лорак рассмеялась и поблагодарила за шутку, а вот Лазараев опешил от такого поворота событий.

Пользователи кинулись обсуждать этот забавный случай в комментариях, гадая, где в это время находился бойфренд певицы саунд-продюсер Егор Глеб.

"А где Егор?🤔"; "Мамочки!🙈😻 А всё... Остановите меня, я сейчас с ума сойду!❤️ МИМИШКИ!🙈🤧❤️"; "Так и знала, когда увидела их истории из машины, что сегодня они встретятся!"; "Ани, Сергей 👍".

Ранее мы сообщали, Лорак удивила новым дерзким образом. Артистка предстала в необычном платье с "шипами-иглами" на плечах и толстой цепью на груди. Фото опубликовано на одной из ее фан-страниц.

Пользователи не удержались, чтобы не прокомментировать "брутальное перевоплощение" Каролины: "Красивая девушка", "Красота - и - нежность!".

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