Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про кохання

На фото Гюль здалася в рожевому великому мереживному ліфчику і шортиках. Зірка сиділа на тлі стіни, а волосся вирішила залишити розпущеним. Поруч можна побачити кілька букетів троянд та інших квітів. Фото вийшло дуже ніжним і навіть спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відчуваю себе щасливою і розпещеною любов'ю", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Моя квіткова дівчинка", "можу я замовити вас на весілля?", "Мій особистий флорист", "Beautiful baby", "мій ангел", "Вау, ти просто вбиваєш його і на вершині тренду", "це багато квітів", "неймовірно шипляча дівчина", "я дуже радий бачити ваші фотографії", "це прекрасно", "виглядає так мило", "Мій Улюблений вид, щоб закінчити ніч".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі підкорила образом в ніжному рожевому міні.

Альтернативна модель відома завдяки незвичайній зовнішності і любові до яскравих фотосесій в найрозкішніших образах. Дівчина балує себе найсміливішими сукнями, але не переходить межі пристойності.

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