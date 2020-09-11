Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о проблеме

На фото Гюль позирует в костюме-"невидимке", которым закрыла все тело, кроме зоны декольте и животика. Красотка дополнила образ бюстгальтером, который еле вместил пышную красоту девушки. Грудь еле помещалась в наряд и очень сильно выпирала. Волосы Бахари решила оставить распущенными, а сама взялась руками за голову. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чувствую себя такой благословенной и любимой всеми, кто сделал мой день рождения особенным в этом году. Эта неделя была очень беспокойной. Я переехала в свою новую квартиру в день своего рождения. Мои искренние извинения, если я не успеваю ответить на все сообщения. Любите и цените каждого, ангелы", - написала Бахари.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя детка", "Очень милая", "вы очень интересны и привлекательны", "Я люблю всех вас, девочка! У тебя красивый наряд, такой же красивый, как и ты!", "Красивая женщина", "Вот это да, теперь есть женщина".

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала себя в необычном виде на радость фанатов.

На фото Бахари показалась в синем платье с большим декольте. Красотка не надевала белье, поэтому можно легко оценить пышную грудь девушки. Бахари смотрела прямо в объектив камеры, а образ дополнила сумочкой в руке.

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