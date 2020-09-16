Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о любви

На фото Гюль показалась в розовом большом кружевном лифчике и шортиках. Звезда сидела на фоне стены, а волосы решила оставить распущенными. Рядом можно увидеть несколько букетов роз и других цветов. Фото вышло очень нежным и даже соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чувствую себя счастливой и избалованной любовью", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя цветочная девочка", "Могу я заказать вас на свадьбу?", "Мой личный флорист", "Beautiful baby", "Мой ангел", "Вау, ты просто убиваешь его и на вершине тренда", "Это много цветов", "Невероятно шипящая девушка", "Я очень рад видеть ваши фотографии", "Это прекрасно", "Выглядит так мило", "Мой любимый вид, чтобы закончить ночь".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари покорила образом в нежном розовом мини.

Альтернативная модель известная благодаря необычной внешности и любви к ярким фотосессиям в самых роскошных образах. Девушка балует себя самыми смелыми платьями, но не переходит грани приличий.

Напомним, турецкая Кардашьян едва прикрылась крошечным платьем с разрезами

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