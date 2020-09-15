23-річна актриса Анастасія Ш. пролила світло на свої стосунки з чоловіком співачки Наташі Корольової стриптизером Тарзаном

Дівчина, яку в мережі вже встигли охрестити "коханкою" Тарзана, виставила напоказ вагітний животик. Вона відкрито оголосила, що в минулому мала інтимний зв'язок з відомим стриптизером.

"Я дійсно перебувала протягом деякого часу в інтимних стосунках з Сергієм", - заявила актриса, а також додала, що останнім часом їй надходить багато загроз. За словами адвоката дівчини Вадима Ляліна, їй доводиться через це приховувати своє місце розташування.

Наташа Корольова, Тарзан

Після галасу Анастасія записала відеозвернення, в якому спробувала пояснити те, що відбувається:

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«В останні кілька днів на мою адресу надходять образи і незаконні звинувачення... Я прекрасно розумію, що він людина публічна, одружений. Я ніколи не афішувала відносини, ніколи нічого від нього не вимагала. Я боюся за своє життя. А ще, звинувачення про майно - незаконні. Я нічого не робила",-передає її слова Телеграм-канал Mash.

Раніше в мережі з'явилися кадри, на яких дівчина демонструє вагітний животик і виглядає дуже щасливою.

"Коханка Тарзана хвалиться вагітним животиком, а він лайкає як ні в чому не бувало. Бідна Наташа Корольова", - так підписані кадри.

Нагадаємо, Анастасія звернулася до адвоката, повідомивши, що чекає дитину від Тарзана. За словами її захисника, коли про це дізналася Корольова, вибухнув скандал. Тоді й з'явилася історія з викраденням коштовностей. Артистка дзвонила суперниці з погрозами і заявляла про зникнення ювелірних виробів на загальну суму 5,2 млн рублів.

Нагадавши, викритий у зраді Наташі Корольової Тарзан завив від образи і висунув вимоги: "заподіяно істотну шкоду"