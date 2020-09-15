23-річна актриса Анастасія Ш. пролила світло на свої стосунки з чоловіком співачки Наташі Корольової стриптизером Тарзаном

Дівчина, яку в мережі вже встигли охрестити "коханкою" Тарзана, виставила напоказ вагітний животик. Вона відкрито оголосила, що в минулому мала інтимний зв'язок з відомим стриптизером.

"Я дійсно перебувала протягом деякого часу в інтимних стосунках з Сергієм", - заявила актриса, а також додала, що останнім часом їй надходить багато загроз. За словами адвоката дівчини Вадима Ляліна, їй доводиться через це приховувати своє місце розташування.

Після галасу Анастасія записала відеозвернення, в якому спробувала пояснити те, що відбувається:

«В останні кілька днів на мою адресу надходять образи і незаконні звинувачення... Я прекрасно розумію, що він людина публічна, одружений. Я ніколи не афішувала відносини, ніколи нічого від нього не вимагала. Я боюся за своє життя. А ще, звинувачення про майно - незаконні. Я нічого не робила",-передає її слова Телеграм-канал Mash.

Раніше в мережі з'явилися кадри, на яких дівчина демонструє вагітний животик і виглядає дуже щасливою.

"Коханка Тарзана хвалиться вагітним животиком, а він лайкає як ні в чому не бувало. Бідна Наташа Корольова", - так підписані кадри.

Нагадаємо, Анастасія звернулася до адвоката, повідомивши, що чекає дитину від Тарзана. За словами її захисника, коли про це дізналася Корольова, вибухнув скандал. Тоді й з'явилася історія з викраденням коштовностей. Артистка дзвонила суперниці з погрозами і заявляла про зникнення ювелірних виробів на загальну суму 5,2 млн рублів.

Нагадавши, викритий у зраді Наташі Корольової Тарзан завив від образи і висунув вимоги: "заподіяно істотну шкоду"