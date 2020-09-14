"Раз так задело, не в глаз, а в бровь"

У мужа певицы Наташи Королевой Тарзана сдают нервы. Артист вызвал фурор заявлением в соцсети

Как передает Рoliteka.net, 50-летний бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) попросил публику не вмешиваться в их с женой частную жизнь. Об этом звезда сообщил у себя в микроблоге в Интастаграм.

Так, Глушко, потребовал "прекратить вмешательство и удалить информацию и изображения, собранные и распространенные с нарушением закона".

"На днях многие СМИ, телеграм-каналы и иные распространители информации в нарушение установленных законами ограничений, без моего согласия и без согласия моей супруги Наташи Королевой распространили сведения о нашей частной и семейной жизни, сплетни, слухи и иную недостоверную информацию, в том числе, информацию из той сферы, которую мы относим к личной и семейной тайне. Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе, моральный. В связи изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий", - говорится в заявлении Сергея.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать пост артиста:

"Сами афишируете свою личную жизнь, а потом орете..."

"Странные требования. Выставлять всего себя на показ, провоцировать людей своими снимками и постами и потом предьявлять что кто то лезит в вашу личную жизнь..... вы себе льстите"

"поменьше задницу голую показывай"

"Счастье должно быть тихим"

"Сами создание о себе негативное впечатление, живете в пьяном угаре и разврате и все людям напоказ,берите пример с других семей - Галкина, Николаева, Пригожина и т.д и т.п."

"Раз так задело, не в глаз а в бровь😉"

"Берегите Наташу, сколько же надо сил,чтобы справиться с этой грязью, берегите, ей ещё ставить сына на ноги, без нее он не справится"

Напомним, недавно в семье Королевой и Тарзана вспыхнул скандал: во время отсутствия певицы дома из их квартиры исчезли ее драгоценности в сумме 5 млн рублей. Королева обвинила в краже 23-летнюю Анастасию Ш. Позднее появилась информация, что девушка, к тому же, беременна от Глушко.

Напомним, запрещенная в Украине Наташа Королева пожаловалась на грязь в Киеве: "Все как-то запущено...".

Как сообщала Politeka, эпатажная Королева сделала громкое признание, как относится к супружеским изменам.