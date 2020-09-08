50-летний супруг певицы Наташи Королевой, артист и стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) записал видеообращение к поклонникам

Как передает Politeka.net, видео появилось у него в Инстаграм после того, как он поделился очень откровенным фото. Тарзан обратился ко всем, кто раскритиковал его за чрезмерно откровенные фото. Он предложил всем, кому не нравится отписаться от него. Артист признался, что читает все комментарии, и многие из них его забавляют.

«Признание в любви к осени и к...вам», - подписал видео Тарзан.

Стоит отметить, что видео вызвало не меньше критики, чем само фото. Под постом хейтеры продолжили поливать артиста грязью. Но преданные поклонники встали на защиту любимца.

«Раньше Королёву ещё как-то воспринимала, Теперь из за него терпеть обоих не могу.. А, да, ещё и маму туда же до кучи..Наташенька, ну выступала бы одна ты, у тебя хорошо получалось», «Старенький уже», «Серёжа вы что плачете?», «Сергей, вы молодец. Люблю вас за чувство юмора и адекватность», «Какой шикарный голос! Говорите в Инстаграме почаще))», - пишут пользователи сети.

Добавим, что ранее Тарзан сфотографировался полностью голым, прикрыв интимное место гитарой.

Напомним, что Тарзана перекосило рядом с Королевой, редкий момент попал на камеру: "Как не стыдно".

А еще Politeka писала, что полностью раздетый Тарзан бесстыдно поиграл на своем инструменте в спальне: "А вот это уже стыдно!".

Также Politeka сообщала, что Наташа Королева устроила дикие танцы на улице, заткнув за пояс молодых артисток: Тарзану точно понравится.