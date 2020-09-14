В семье певицы Наташи Королевой и стриптезра Тарзана произошел крупный скандал. Артистка решила расставить точки над "i"

Как передает Рoliteka.net, Королева привлекла свою пресс-службу, чтобы обнародовать комментарий по поводу произошедшего. Так, в "сториз" в Инстаграм артистки появилось официальное заявление, согласно которому "19 августа произошло предумышленное проникновение в дом, мошенничество и назаконный сбор личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию Натальи и Сергея (Глушко - настоящее имя Тарзана, - ред.)".

В сообщении говорится, что сейчас делом занимаются правоохранители. Пресс-служба Королевой призвала представителей СМИ не распространять видеоматериалы, собранные с нарушением закона. А нарушителей пообещали привлечь к ответственности.

Ранее мы сообщали, подобное заявление опубликовал у себя в Инстаграм и сам Тарзан. По его словам, "указанными действиями им с Наташей причинен существенный вред, в том числе, моральный".

До этого появилась информация, что в то время, как Королевой не было дома, Тарзан привел домой молодую любовницу.

«Ко мне обратилась 23-летняя девушка, попавшая в крайне неприятную ситуацию. Она призналась, что беременна от Сергея Глушко... на сегодняшний день этот факт никто не оспаривает», — сообщил адвокат Вадим Лялин.

По его словам, когда об этом узнала Королева, разразился скандал. Тогда-то и появилась история с похищением драгоценностей. Артистка звонила сопернице с угрозами. К слову, певица заявила о пропаже ювелирных изделий на общую сумму 5,2 млн рублей.

Напомним, запрещенная в Украине Наташа Королева пожаловалась на грязь в Киеве: "Все как-то запущено...".