Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе і розповіла про засмагу

На фото Кассандра здалася в мікроскопічному купальнику, який практично не прикрив пікантні місця. Інша частина бікіні складалася з мотузочок, які обтягували тіло красуні. Дівчина позувала біля краю басейну і спокусливо вигнулася, скинувши волосся назад. На другому знімку модель вже стояла боком до камери і показувала чудову п'яту точку, яка не була прикрита бікіні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сиджу тут і дивуюся, чому у мене червоні коліна?",- написала Кассандра.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви дуже ідеальні", "морозиво будь ласка", "вдалого дня", "необхідно побачити швидше"," така красуня", " милий дитина, ти виглядаєш приголомшливо, так сексуально!", "Щасливого тижня, моя королева!", "Я дуже люблю тебе, дорога, ти чудова і гаряча красуня", "це хороше питання".

Повідомлялося, що відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе і розповіла про свої бажання.

На фото красуня позувала у ванній зовсім без одягу і білизни. У воді можна побачити безліч пелюсток квітів, в яких ніжилася Кассандра.

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