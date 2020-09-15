37-річна українська співачка Світлана Лобода розпалила публіку несподіваною пропозицією і брутальним образом

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в чорному шкіряному вбранні, включаючи високі рукавички. Розпатлана, як вогонь, красуня підкреслила фантастичний лук оригінальним макіяжем з використанням блискіток навколо очей і червоної помади на губах.

Лобода підкинула руки до голови і млосно відкрила рот, грайливо подивившись в камеру.

"Давай влаштуємо пожежу?😇 🤩 😋 🔥 🔥 ", - запропонувала зірка шанувальникам.

Примітно, що однією з перших пост Світлани прокоментувала дружина коміка і співака Артура Пирожкова Анжеліка Ревва. Дівчина трохи "присоромила" артистку: "Вже все на світі спалила! Совість май".

Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши Лободу компліментами:

"Ви його вже влаштували 🔥"

"Під Мадону косить)))"

"Тепер заснути не зможу"

"Варум)"

"Це не пожежа, а повний вибух🤩"

"Воооооооу, Лободушка!!!! Тут шиииикарно все.🔥🔥🔥🔥 вогнище)"

"ви його вже влаштували, загасити досі не можуть🔥❤"

"Так, викликайте пожежників 😂"

"Вам Варум теж пісню подарувала???👍🏽"

Раніше ми повідомляли, на фан-сторінці Лободи в Instagram з'явилося пікантне відео. Знаменитість, затягнута в чорний спокусливий боді, потанцювала перед дзеркалом, рухаючись, немов кішечка.

"Як можна не закохатися в таку красуню?"; "Крихітка😋", - відреагували фанати артистки, поставивши сотні лайків.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".

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