Американська модель Кайлі Дженнер похвалилася розкішною фігурою під час пікантної фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих знімках Дженнер позує в прозорій білизні, ефектно зігнувшись на ліжку і показавши неймовірну фігуру. А на іншій фотографії модель все в тому ж вбранні, але вже ефектно скинувши накидку й оголивши ідеальні вигини.

«Занадто солодко», «вау, крихітко, дуже гаряча», «Ти ангел. До чого ж добре вийшла на цих кадрах», «чудо форми, супер», «ідеальна», «дуже круто вийшло», - пишуть її шанувальники.

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На фото Кайлі показалася в боді зі смугастим верхом і чорним низом. Образ Дженнер доповнила панчохами й босоніжками. Зірка на голову одягла шапочку, а сама сиділа на якорі. Бретельки боді були спущені й красуня ледве втримала свої "персики" в декольте. Фото вийшло дуже спокусливим і цікавим.

Фанати не ставили лайки й не писали Коментарі. Все через те, що зірка викинула кадри в Сторіс Instagram.

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