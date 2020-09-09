Известная модель Кайли Дженнер показала себя в необычном виде

На фото Кайли позировала в топе и красных штанах. Дженнер без стыда показывала подтянутое тело на фоне внедорожника. На втором снимке девушка уже соблазнительно выгнулась у внедорожника, закрыв глаза от удовольствия. На третьем кадре звезда еще более выгнулась, показывая, как получает удовольствие от фотосессии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Да, красный", "Босс", "Я люблю красные штаны, красный твой цвет", "Девушка или машина, какой твой выбор?", "Иногда ты просто хочешь быть машиной", "Королева", "В этой женщине сочетается все", "Тебе нравится такая красивая и восхитительная", "Привет, моя малышка, дай мне одну из своих кроссовок", "супер вы могли имитировать первое фото", "Это первая поза буквально похожа".

Сообщалось, что известная модель, бизнесвумен Кайли Дженнер поразила красотой вместе со своей старшей сестрой, Кортни Кардашьян.

В одной из групп, созданных поклонниками, разместили архивные фото звезды, на которых она блистает в жарких позах и нарядах.

Так, на одном фото Дженнер позировала в телесном боди с большими вырезами, которые оголили ее знаменитую пятую точку.

Напомним, Кайли Дженнер в кружевном белье завлекла к себе в постель

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