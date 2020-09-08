Известная модель, бизнесвумен Кайли Дженнер поразила красотой вместе со своей старшей сестрой, Кортни Кардашьян
Кайли приобрела огромную популярность, и фанаты не в силах устоять перед ее красотой, пишет Politeka.net.
В одной из групп, созданных поклонниками, разместили архивные фото звезды, на которых она блистает в жарких позах и нарядах.
Так, на одном фото Дженнер позировала в телесном боди с большими вырезами, которые оголили ее знаменитую пятую точку.
Модель распустила длинные волосы с укладкой, а на ее лице можно заметить неяркий макияж.
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На втором снимке Кайли позировала в компании Кортни Кардашьян. Девушки "померились" прелестями в обтягивающем белье.
Груди обеих соблазнительно выпирали из тесного лифчика. А трусики обе натянули выше бедер.
Кайли сделала себе яркий макияж, а Кортни наоборот - выглядела более естественно.
За 15 часов пост собрал почти 13 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети восхитились совершенствами фигур знаменитостей.
"Сладкие крошки", - написал один из фанатов.
Напомним, Кайли Дженнер позировала в кружевном белье. На красотке больше ничего не было, она позировала в постели. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя пышный бюст. На втором снимке модель уже показывала свою идеальную талию и нижнюю часть белья - трусики. Модель без стыда демонстрировала самые пикантные места крупным планом.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер засняли в момент, когда она шла по улице. Знаменитость была с белыми волосами и стрижкой каре.
Из одежды на Кайли был светлый комбинезон с глубоким декольте. Большая грудь выставилась из выреза и, казалось, сейчас вылезет с него.
Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы.
А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку.
Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде.