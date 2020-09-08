Известная модель, бизнесвумен Кайли Дженнер поразила красотой вместе со своей старшей сестрой, Кортни Кардашьян

Кайли приобрела огромную популярность, и фанаты не в силах устоять перед ее красотой, пишет Politeka.net.

В одной из групп, созданных поклонниками, разместили архивные фото звезды, на которых она блистает в жарких позах и нарядах.

Так, на одном фото Дженнер позировала в телесном боди с большими вырезами, которые оголили ее знаменитую пятую точку.

Модель распустила длинные волосы с укладкой, а на ее лице можно заметить неяркий макияж.

На втором снимке Кайли позировала в компании Кортни Кардашьян. Девушки "померились" прелестями в обтягивающем белье.

Груди обеих соблазнительно выпирали из тесного лифчика. А трусики обе натянули выше бедер.

Кайли сделала себе яркий макияж, а Кортни наоборот - выглядела более естественно.

За 15 часов пост собрал почти 13 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились совершенствами фигур знаменитостей.

"Сладкие крошки", - написал один из фанатов.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в кружевном белье. На красотке больше ничего не было, она позировала в постели. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя пышный бюст. На втором снимке модель уже показывала свою идеальную талию и нижнюю часть белья - трусики. Модель без стыда демонстрировала самые пикантные места крупным планом.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер засняли в момент, когда она шла по улице. Знаменитость была с белыми волосами и стрижкой каре.

Из одежды на Кайли был светлый комбинезон с глубоким декольте. Большая грудь выставилась из выреза и, казалось, сейчас вылезет с него.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы.

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку.

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде.