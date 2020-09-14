На такі форми можна дивитися вічно

Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук похвалилася розкішною фігурою в облягаючій сукні з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Очима подруги", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Адамчук позує в білосніжній сукні з екстремальним вирізом, який ефектно підкреслює її фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Ох, які лінії», « яка красива», «дивовижна і неймовірна», «красуня», «крутий кадр», «ти дуже крута. Бомба», - пишуть вони.