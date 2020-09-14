Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук похвалилася розкішною фігурою в облягаючій сукні з декольте
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Очима подруги", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Адамчук позує в білосніжній сукні з екстремальним вирізом, який ефектно підкреслює її фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
«Ох, які лінії», « яка красива», «дивовижна і неймовірна», «красуня», «крутий кадр», «ти дуже крута. Бомба», - пишуть вони.
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До цього ми розповідали, що зірка «жіночого кварталу» і проектів «Квартал 95» Марта Адамчук показала шанувальникам важливу людину у своєму житті.
У себе в Instagram співачка опублікувала фото з сивим чоловіком, який виявився її батьком. Красуня сперлася на плече тата і мило посміхалася, позуючи на камеру. По фото можна побачити, що Марта дуже близька з батьком.
"Татко приїхав", - підписала фото зірка.
За кілька годин пост зібрав більше тисячі лайків. У коментарях Марті залишили масу приємних слів.
Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом у сукні без білизни:"прекрасні жіночі лінії".
А ще Politeka писала, що Марта Адамчук убила наповал новим пікантним образом:»Чарівна".
Також Politeka повідомляла, що Марту Адамчук застукали в обіймах молодого красеня, кадри облетіли мережу: «любов».