Представлений державний бюджет України на наступний рік передбачає збільшення видатків на Пенсійний фонд

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, передає Politeka.

Так, документ передбачає, що з першого березня наступного року всім особам, яким виповнилося 80 років і більше, і у яких розмір пенсії не досягає розміру середньої зарплати за минулий рік, буде виплачена компенсація в розмірі до 500 гривень.

Тим же з пенсіонерів, кому виповнилося 75 років, щомісячна виплата в аналогічному становищі становитиме близько 400 гривень.

До цього ми розповідали, що у Верховній Раді запропонували позбавити українців спеціальних пенсій.

Йдеться про особливі пенсійні виплати, які зараз отримують судді та прокурори. Нардеп від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що рішення про повернення спеціальних пенсій представникам цих професій було несправедливим.

"Я вважаю, що повернення спеціальних пенсій суддям і прокурорам – несправедливість. Істотне підвищення змісту цих категорій було свого часу проведено в тому числі й для того, щоб вони мали можливість відкладати на свою майбутню пенсію власні кошти», - заявила нардеп.

Нагадавши, українці отримуватимуть по дві пенсії, в Кабміні назвали щасливчиків.

Як повідомляла Politeka, пенсії українцям збираються знову підвищити, хто і яку надбавку отримає: "на 570 гривень...".

Також Politeka писала, що пенсії перерахують не всім: в ПФУ попередили українців, "з 1 жовтня...".