Отдельным категориям украинцев не проводят перерасчет пенсий, почему так происходит, объяснили в Пенсионном фонде Украины
В частности, пенсионер из Донецкой области обратился к представителям Пенсионного фонда, обратив внимание на то, что с 2016 года он получает одну и ту же самую пенсию. При этом прожиточный минимум с тех пор несколько раз увеличивался и был сделан перерасчет пенсий.
Украинец уточнил, что является человеком с инвалидностью III группы и имеет более 15 лет подземного шахтерского стажа.
В ответ на это замдиректора департамента пенсионного обеспечения ПФУ Галина Мастюгина напомнила, что с 1 октября 2017 года был принят закон, которым предусмотрено, что пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья перечисляются согласно нормам Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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«По нормам указанного закона работающим лицам с инвалидностью III группы платят 50% от пенсии по возрасту. 50% от трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц - это меньше размера пенсии, которую вы получаете, поэтому вам продолжают выплачивать предыдущий размер пенсии - 3936 грн», – объяснила она, почему в Украине пенсии пересчитают не всем. Именню из-за этого закона отдельные категории украинцев не смогут получить больше денег.
Также ранее сообщалось, что если пенсионер не сможет получить пенсию в 60 лет, то получит, по формуле, в 63 года. Люди со стажем в 25 лет станут пенсионерами в 65 лет.
На данный момент женщинам можно уйти на отдых в 59,5 лет, а с 2021 года - в 60, когда пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым.
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