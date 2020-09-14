В «Слуге народа» предложили лишить украинцев специальных пенсий

Речь идет об особых пенсионных выплатах, которые сейчас получают судьи и прокуроры. Нардеп от «Слуги народа», председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что решение о возврате специальных пенсий представителям этих профессий было несправедливым.

«Я считаю, что возврат специальных пенсий судьям и прокурорам – несправедливость. Существенное повышение содержания этих категорий было в свое время проведено в том числе и для того, чтобы они имели возможность откладывать на свою будущую пенсию собственные средства», - заявила нардеп.

В связи с этим в комитете предложили сделать пенсионное обеспечение в солидарном уровне более справедливым ко всем пенсионерам. Отмечается, что размер пенсий должен основываться на реальном прожиточном минимуме, а дополнительные средства к пенсии предлагают сделать получать исключительно за счет индивидуальных накоплений.

Также отмечается, что в Украине уже появились отдельные государственные программы помощи пенсионерам, достигшим 80 лет, а также одиноким пенсионерам старше 80 лет и нуждающимся в постоянном уходе. С 2021 года прибавку к пенсии также будут получать пенсионеры старше 75 лет.

Ранее сообщалось, что правительство планирует разработать нововведения, по которым украинцы при выходе на заслуженный отдых будут получать по две выплаты.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль отметил. что накопительные пенсии будут выплачивать наряду с солидарными, которые существуют сегодня.

Напомним, украинцы будут получать по две пенсии, в Кабмине назвали счастливчиков.

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