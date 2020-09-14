Представленный государственный бюджет Украины на следующий год предусматривает увеличение расходов на Пенсионный фонд

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает Politeka.

Так, документ предусматривает, что с первого марта следующего года всем лицам, которым исполнилось 80 лет и больше, и у которых размер пенсии не достигает размера средней зарплаты за прошлый год, будет выплачена компенсация в размере до 500 гривен.

Тем же из пенсионеров, кому исполнилось 75 лет, ежемесячная выплата в аналогичном положении будет составлять около 400 гривен.

До этого мы рассказывали, что в Верховной Раде предложили лишить украинцев специальных пенсий.

Речь идет об особых пенсионных выплатах, которые сейчас получают судьи и прокуроры. Нардеп от «Слуги народа», председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что решение о возврате специальных пенсий представителям этих профессий было несправедливым.

«Я считаю, что возврат специальных пенсий судьям и прокурорам – несправедливость. Существенное повышение содержания этих категорий было в свое время проведено в том числе и для того, чтобы они имели возможность откладывать на свою будущую пенсию собственные средства», - заявила нардеп.

Напомним, украинцы будут получать по две пенсии, в Кабмине назвали счастливчиков.

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