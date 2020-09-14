Раскрыты подробности начисления украинцам сразу двух пенсий

Об этом пишет Обозреватель.

Так, правительство планирует разработать нововведения, по которым украинцы при выходе на заслуженный отдых будут получать по две выплаты.

При условии, если такие нововведения будут разработаны Кабмином до коцна года, украинцам придется платить дополнительный взнос со своих зарплат, чтобы иметь возможность получать новую выплату.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль отметил. что накопительные пенсии будут выплачивать наряду с солидарными, которые существуют сегодня.

"Когда ты выходишь на пенсию, то можно этот бонус сразу снять, а можно его растянуть во времени", – раскрыл он нюансы.

Если ежемесячно откладывать на накопительный счет по 7% от ежемесячной зарплаты, то на заслуженном отдыхе украинцы могут получать дополнительную выплату в размере 10,2% от последней зарплаты. Если зарплата по 20 тысяч, то можно будет получить по 2 тысячи дополнительно.

Ранее мы рассказывали о проблемах при выплате пенсий одной из категории украинцев.

Так, с такими проблемами в скором времени столкнутся жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Пенсионеры, которые сегодня проживают в ОРДЛО и которые получают местные пенсии, могут их лишиться, если оказались нетрудоспособны и не смогли снять свои выплаты или получить их у почтальона в течение 6 месяцев.

Помимо этого, жители жалуются на сложности, которые возникают при оформлении доверенности на получение пенсии иными лицами.

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег.

Как сообщала Politeka, зарплата в Украине вырастет, 11 тысяч не предел.

Также Politeka писала, что украинцев обрадовали новыми пенсиями, кто получит надбавки.