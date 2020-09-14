Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні пельмені
Про це повідомляє Politeka з посиланням на канал зірки на YouTube.
"Дивно, але за весь довгий час, який я ділюся з вами рецептами, ми жодного разу не готували пельмені. Практично у кожного є спогади, коли вся сім'я довгими зимовими вечорами разом ліпить пельмені. Тому я вирішив, що настав час і мені показати вам рецепт домашніх пельменів. Для начинки я вибрав нежирну свинину, а ось для подачі ви можете використовувати улюблену заправку. Зізнаюся Вам чесно, смачніше ви не пробували", - йдеться в повідомленні.
Для приготування потрібні:
- 500 гр борошна;
- 220-250 мл води;
- 3 ст. л. соняшникової олії;
- Половину чайної ложки солі.
Для начинки вам потрібно буде:
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- 500 г свинини;
- 2-3 зубчики часнику;
- Половина ріпчастої цибулі;
- 50 мл води.
Для подачі підійдуть:
- 2-3 ст. л. оцту
- 100 г вершкового масла
- Сіль і перець за смаком
Спершу рекомендується приготувати фарш зі свинини. Потрібно нарізати м'ясо довільними шматками, після чого додати до них цибулю і часник. Все це потрібно пропустити через м'ясорубку, а готовий фарш поперчити й посолити за смаком.
Для тесту рекомендується використовувати кухонну машину. У чашу відміряйте 500 г борошна і додайте 220-250 мл гарячої води, 3 ст.л. соняшникової олії, ½ ч. л. солі. Для замішування тіста візьміть насадку-гак. Замішуйте тісто на середній швидкості. Якихось 5 хвилин і тісто готове.
В цей час потрібно нарізати заготовки з тіста для пельменів. Бажано використовувати чашку або склянку.
Після цього в фарш потрібно додати крижаної води для соковитості, після чого вимісити його і відбити.
"На кожен гурток тіста покладіть половину чайної ложки фаршу і сформуйте пельмень. Те ж саме виконайте з усім тестом і фаршем», - йдеться в тексті повідомлення.
Готові пельмені варіть в гарячій воді 3-5 хвилин.
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