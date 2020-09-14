Все очень просто

Победитель украинского кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные пельмени

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на канал звезды на YouTube.

"Удивительно, но за все долгое время, которое я делюсь с вами рецептами, мы ни разу не готовили пельмени. Практически у каждого есть воспоминания, когда вся семья долгими зимними вечерами вместе лепит пельмени. Поэтому я решил, что настало время и мне показать вам рецепт домашних пельменей. Для начинки я выбрал нежирную свинину, а вот для подачи вы можете использовать любимую заправку. Признаюсь вам честно, вкуснее вы не пробовали", - говорится в сообщении.

Для приготовления нужны:

500 гр муки;

220-250 мл воды;

3 ст. л. Подсолнечного масла;

Половина чайной ложки соли.

Для начинки вам нужно будет:

500 г свинины;

2-3 зубчика чеснока;

Половина репчатого лука;

50 мл воды.

Для подачи подойдут:

2-3 ст. л. Уксуса

100 г сливочного масла

Соль и перец по вкусу

Сперва рекомендуется приготовить фарш из свинины. Нужно нарезать мясо произвольными кусками, после чего добавить к ним лук и чеснок. Все это нужно пропустить через мясорубку, а готовый фарш поперчить и посолить по вкусу.

Для теста рекомендуется использовать кухонную машину. В чашу отмерьте 500 г муки и добавьте 220-250 мл горячей воды, 3 ст. л. подсолнечного масла, ½ ч. л. соли. Для замешивания теста возьмите насадку – крюк. Замешивайте тесто на средней скорости. Каких-то 5 минут и тесто готово.

В это время нужно нарезать заготовки из теста для пельменей. Желательно использовать чашку или стакан.

После этого в фарш нужно добавить ледяной воды для сочности, после чего вымесить его и отбить.

«На каждый кружок теста положите половину чайной ложки фарша и сформируйте пельмень. То же самое проделайте со всем тестом и фаршем», - говорится в тексте сообщения.

Готовые пельмени варите в горячей воде 3-5 минут.

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