Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко раскрыл секрет невероятно вкусного пирога с абрикосами

Как передает Politeka.net, видео-рецепт он опубликовал на канале в Ютуб и в Инстаграм. Рецепт рассчитан на 4-6 порций.

Для приготовления вам понадобится:

  • 100 г кукурузной муки,
  • 100 г пшеничной муки,
  • 100 г миндальной муки или молотого миндаля,
  • 1 ч. л. ванильного сахара,
  • 1 ч. л. разрыхлителя (10 г),
  • 100 г сливочного масла + 15 г для смазывания формы,
  • 2 яйца,
  • 3 ст. л. йогурта,
  • 130 г сахара,
  • цедра от 1 апельсина,
  •  8-9 абрикосов.

Соедините в миске 100 грамм размягченного масла, сахар и ваниль. Все сбейте миксером. По одному добавьте в смесь яйца, хорошенько перемешивая. Следом добавьте йогурт, после чего просейте в тесто кукурузную и пшеничную муку. Добавьте цедру и миндальную муку. Туда же добавьте разрыхлитель.

Клопотенко советует перемешать тесто в блендере, чтобы добиться однородности. Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте кукурузной мукой. Вылейте тесто в форму, после чего вложите в него абрикосы, разрезанные пополам.

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Пирог нужно запекать в духовке в течение часа при температуре 180 градусов. Проверяйте готовность при помощи деревянной шпажки. Сверху можно посыпать пирог сахарной пудрой.

"Евгений, Вы гений! Сделала только по вашему рецепту - это божественно вкусно!", - пишут поклонники.

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