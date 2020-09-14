Колишня учасниця групи ВІА Гра Міша Романова захопила шанувальників, розставивши ноги на камеру в одному мереживі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Романова позує в чорній мереживній білизні, ефектно сівши на стільці. Крім самого білизни, на красуні видніються високі ботфорди і чорна накидка. Нею вона вирішила прикрити пікантні місця, але вийшло це не дуже ефективно.

"Пантера!", "шикарна», «Малятко, ти космос», "бомба наряд", - пишуть її шанувальники.

Уточнимо, що самі кадри знаменитість ніяк не підписала. Замість цього в пості вона розмістила стікер у вигляді чорного серця.

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Співачка виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" кадри нової фотосесії, для якої вбралася в обтягуючі білі штани і картату рожеву блузку. Примітно, що вона позувала босоніж і розстебнула кілька верхніх гудзиків.

Заради яскравих фото Міша Романова попустувала в красивій дерев'яній альтанці. Не деяких кадрах виконавиця забралася на перила і звісила вниз свої стрункі ноги, штани вигідно підкреслили її пружні стегна і сідниці. На інших знімках зірка постала вже всередині альтанки, вона прийняла кілька простих поз, посвітивши декольте з млосним поглядом. Судячи з кадрів, під низ дівчина не одягла бюстгальтер. Завдяки вдалим ракурсів здається, що форми зараз вислизнуть з-під тканини.

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