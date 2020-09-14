Популярна українська актриса Тетяна Кравченко, знаменита роллю Валюхи в серіалі "Свати", підкорила мережу своїми коронними фразами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

"Кращі фрази Валентини Петрівни", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що опубліковані кадри являють собою нарізку з різних серій, кожна з яких «насичена» фразами Валюхи, яку зіграла Кравченко.

"Чудова жінка, як грає, як грає, талантище», «довгих років Вам - все напам'ять знаю і все одно дивлюся кожен день, обожнюю», «чудова актриса», «Валюха класна», - пишуть її шанувальники.

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На фото Тетяна здалася в сукні, під яким можна помітити білизну. Кравченко доповнила образ макіяжем, а у вухах можна помітити сережки. Волосся у зірки були прибрані назад, а сама актриса відвернула трохи погляд від камери.

"Найбільше в житті щастя-це впевненість в тому, що нас люблять, люблять за те, що ми такі, які ми є, або попри те, що ми такі, які ми є", - написала Тетяна.

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