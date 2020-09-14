Популярная украинская актриса Татьяна Кравченко, знаменитая ролью Валюхи в сериале «Сваты», покорила сеть своими коронными фразами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Лучшие фразы Валентины Петровны», - говорится в сообщении.

Уточним, что опубликованные кадры являют собой нарезку из разных серий, каждая из которых «насыщена» фразами Валюхи, которую сыграла Кравченко.

«Восхитительная женщина, как играет, как играет, талантище», «долгих лет Вам - все наизусть знаю и все равно смотрю каждый день, обожаю», «замечательная актриса», «Валюха классная», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", показала себя в свежем образе и рассказала о счастье

На фото Татьяна показалась в платье, под которым можно заметить белье. Кравченко дополнила образ макияжем, а в ушах можно заметить серьги. Волосы у звезды были убраны назад, а сама актриса отвернула немного взгляд от камеры.

"Величайшее в жизни счастье – это уверенность в том, что нас любят, любят за то, что мы такие, какие мы есть, или несмотря на то, что мы такие, какие мы есть", - написала Татьяна.

Напомним, нестареющая Валюха из «Сватов» удивила яркой внешностью в новом наряде

А еще Politeka писала, что окоченелая Валюха из «Сватов» восхитила неожиданным видом

Также Politeka сообщала, что нестареющая Валюха из «Сватов» поразила яркой внешностью в вышиванке