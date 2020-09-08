Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", показала себя в свежем образе и рассказала о счастье

На фото Татьяна показалась в платье, под которым можно заметить белье. Кравченко дополнила образ макияжем, а в ушах можно заметить серьги. Волосы у звезды были убраны назад, а сама актриса отвернула немного взгляд от камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Величайшее в жизни счастье – это уверенность в том, что нас любят, любят за то, что мы такие, какие мы есть, или несмотря на то, что мы такие, какие мы есть", - написала Татьяна.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы такая классная и настоящая!!!", "Красавица", "ы такие какие есть, и в угоду кому-то не стоит меняться. Если не любят таких, то не полюбят и изменившихся", "Очень красивая. Оставайтесь всегда такой естественной", "Любим давно! Любим искренне и навсегда!!!".

Сообщалось, что актриса Татьяна Кравченко, известная благодаря роли Валюхи в сериале «Сваты», похвасталась новым фото.

«Настраиваемся на новую рабочую неделю вместе с героинями спектакля «Сирена и Виктория»», - сказано в подписи к снимку, на котором артистка запечатлена вместе с коллегой по сцене – Олесей Железняк.

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