Актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась украинцам ролью Валюхи в сериале "Сваты", покорила яркостью

Фанаты артистки пристально следят за ее творчеством и личной жизнью, сообщает Politeka.net. Поклонники создали страницу в Инстаграм, посвященную своему кумиру, где делятся различными фото звезды и фактами о ее жизни.

Так, на одном из последних фото Кравченко появилась в черной рубашке с белой вышивкой. Звезда не делала себе укладку, и уложила волосы за уши. На голове артистки можно заметить очки для зрения.

Яркая актриса улыбалась, глядя в объектив камеры.

"Даже упав, вновь решайся на взлет, Жизнь твои крылья не зря мастерила. Помни, что Бог никогда не дает ноши, которая нам не по силам 🙏🏼❤️", - написали авторы поста.

За час пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Умничка наша Валюха", "Красота-страшная сила😁👍👍👍 очень сильно жду продолжения вашего сериала - Сваты 7)))🙏", "Сегодня пересматриваем сериал сваты в сотый раз и не перестаем восхищаться артистами. Спасибо вам", "Я эту мысль, только другими словами, я часто проговариваю для себя.!!!! 🔥🔥🔥🔥", "После таких слов так хочется жить!!!!!!", "Красавица Вы наша, я Вас обожаю ❤️", "Вы замечательная! Сейчас смотрю Сваты! 😊💗💘👏", - написали пользователи сети.

Напомним, Татьяна Кравченко позировала рядом с поклонницей. Актриса запечатлена с ярким макияжем, ее волосы аккуратно уложены. Фолловеры просто засыпали комплиментами любимую артистку.

«Лучезарная женщина!», «Вы женщина огонь», «Татьяна вы очаровашка браво, браво, браво», - написали пользователи сети.

Напомним, довольная Валюха из «Сватов» впечатлила «цветущим» видом: «Наслаждайтесь».

Как сообщала Politeka, резко похудевшая Татьяна Кравченко из "Сватов" поразила внешним видом: "дай вам Бог здоровья".

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