Украинская актриса Татьяна Кравченко, известная благодаря роли Валюхи в сериале «Сваты», похвасталась внешностью в новом ярком наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
«С поклонницей», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Кравченко позирует в ярком наряде, когда съемки проходили еще весной. На актрисе был яркий национальный наряд, из-за чего ее поклонники пришли в настоящий восторг.
«Какая прелесть», «замечательно выглядите», «какая же вы красавица», «просто прелесть», «роскошная красота», - пишут они.
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До этого мы рассказывали, что актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась украинцам ролью Валюхи в сериале "Сваты", удивила неожиданным фото.
Фанаты артистки пристально следят за ее творчеством и личной жизнью. Поклонники создали страницу в Инстаграм, посвященную своему кумиру, где делятся различными фото звезды и фактами о ее жизни.
Так, не смтотря на то, что только начался сентябрь, в Сети опубликовали «зимнее» фото Кравченко. Актриса запечатлена в синей шапке, красной куртке, зеленой жилетке и шарфе на фоне заснеженного леса.
Напомним, довольная Валюха из «Сватов» впечатлила «цветущим» видом: «Наслаждайтесь».
Как сообщала Politeka, резко похудевшая Татьяна Кравченко из "Сватов" поразила внешним видом: "дай вам Бог здоровья".
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