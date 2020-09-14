Легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон захопила розкішною фігурою в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Будь обережна у своїх бажаннях ... Те, що ти шукаєш, шукає Тебе», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Андерсон позує в одній білизні й пікантній мініспідниці у холодильника. Голову при цьому красуня засунула в морозилку. А доповнити образ знаменитість вирішила за допомогою чорних туфель на підборах.

Сама фотографія виконана в чорно-білому кольорі.

Звернемо увагу, що трохи більше, ніж за 10 хвилин, її пост зібрав близько двох з половиною тисяч лайків. При цьому коментувати пікантну позу знаменитості зважилися не всі.

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На фото Памела показала себе в мереживній білизні, а спереду тримала щось схоже на подушку. Волосся у Андерсон були розпущені, а сама зірка сиділа перед об'єктивом камери і дивилася в неї. Образ красуня доповнила яскравим макіяжем, який можна навіть помітити на чорно-білому фото. Але привертає увагу не цей, а пишний бюст, який так і випирав з мереживної білизни.

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