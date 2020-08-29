Памела Андерсон вспомнила молодость и взбудоражила поклонников горячим образом

Секс-символ 90-х, американская актриса и модель Памела Андерсон до сих пор продолжает радовать своих поклонников, регулярно публикуя в Инстаграм черно-белые архивные фотографии времен своей молодости.

Как сообщает Politeka.net, на этот раз звезда поделилась особенно оригинальным и пикантным снимком.

На фото Памела позировала в одном белье, лежа на животе. Соблазнительно приспустив трусики, Андерсон показала самое сокровенное место, а бюстгальтер, которые держался лишь на одной застежку дал возможность разгуляться фантазии ее поклонников.

Ее тело просто свело с ума пользователей сети, и они оценили увиденное множеством лайков и лестных комментариев.

Ранее актриса опубликовала архивный снимок, на котором позировала на столе. Из одежды на ней был лишь кружевной комплект белья. А вот легкую накидку на актрисе заметили немногие, так как прозрачное одеяние звезды завораживало взгляд ее поклонников.

Памеле Андерсон исполнилось 52, но она продолжает без стеснения оголяться для глянцевых изданий и блистает на обложках без одежды. К слову, актриса выглядит очень молодо, так как следит за своей внешностью.

Перед своим юбилеем Памела посетила косметолога и сделала несколько омолаживающих процедур. Также ранее она снова обратилась к хирургу, но на этот раз уменьшила свой бюст до более естественного размера, а не увеличила.

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