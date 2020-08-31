Легендарная голливудская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Охрана», - коротко сказано в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Памела Андерсон позирует в коротеньком наряде и с растрепанными волосами, застыв в горячей позе на камеру.
Всего за несколько минут фотография набрала несколько тысяч лайков, однако комментировать кадр ее поклонники не решились.
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На первом снимке популярная модель Памела Андерсон, которой недавно исполнилось 53 года, позирует на фоне лифта.
Для эффектного образа звезда "Спасателей Малибу" выбрала короткое черное платье и туфли на высоком каблуке. Помимо этого, Памела Андерсон решила задрать ногу, чтобы в очередной раз "порадовать" фанатов.
Для серии других снимков Памела Андерсон надела белую футболку, где можно разглядеть принт с ее собственной фотографией и подписью "Я не террорист".
Стоит также добавить, что все снимки были опубликованы почти час назад, и за это время поклонники оставили Памеле Андерсон почти 10 тысяч "лайков".
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