Легендарная голливудская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Охрана», - коротко сказано в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Памела Андерсон позирует в коротеньком наряде и с растрепанными волосами, застыв в горячей позе на камеру.

Всего за несколько минут фотография набрала несколько тысяч лайков, однако комментировать кадр ее поклонники не решились.

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На первом снимке популярная модель Памела Андерсон, которой недавно исполнилось 53 года, позирует на фоне лифта.

Для эффектного образа звезда "Спасателей Малибу" выбрала короткое черное платье и туфли на высоком каблуке. Помимо этого, Памела Андерсон решила задрать ногу, чтобы в очередной раз "порадовать" фанатов.

Для серии других снимков Памела Андерсон надела белую футболку, где можно разглядеть принт с ее собственной фотографией и подписью "Я не террорист".

Стоит также добавить, что все снимки были опубликованы почти час назад, и за это время поклонники оставили Памеле Андерсон почти 10 тысяч "лайков".

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