Известная модель Памела Андерсон показала себя и показала любимого

На фото Памела показалась в халате, который спустила на одном плече. Андерсон улыбалась на камеру, а сама смотрела прямо в объектив. На руках у нее можно увидеть пса, который улыбался и высунул язык. Образ звезда дополнила стильным макияжем, который только подчеркнул красоту модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Андерсон никак не подписала публикацию, которая набрала 10 тысяч лайков. Так как комментировать снимки могут только друзья, то один знакомый поставил смайлики, а второй спросил: "Омг, это Зевс?". 

Ранее мы сообщали, что легендарная голливудская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде.

Уточним, что на опубликованном снимке Памела Андерсон позирует в коротеньком наряде и с растрепанными волосами, застыв в горячей позе на камеру.

Сообщалось, что легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон «вогнала в краску» поклонников, посветив упругими формами в одном боди.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке, который является архивным, Андерсон позирует в тесном купальнике, эффектно задрав ногу. 

Напомним, знойная Памела Андерсон разрешила подсмотреть, что скрывает под бельем

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