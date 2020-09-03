Известная модель Памела Андерсон показала себя и показала любимого

На фото Памела показалась в халате, который спустила на одном плече. Андерсон улыбалась на камеру, а сама смотрела прямо в объектив. На руках у нее можно увидеть пса, который улыбался и высунул язык. Образ звезда дополнила стильным макияжем, который только подчеркнул красоту модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Андерсон никак не подписала публикацию, которая набрала 10 тысяч лайков. Так как комментировать снимки могут только друзья, то один знакомый поставил смайлики, а второй спросил: "Омг, это Зевс?".

Ранее мы сообщали, что легендарная голливудская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде.

Уточним, что на опубликованном снимке Памела Андерсон позирует в коротеньком наряде и с растрепанными волосами, застыв в горячей позе на камеру.

Сообщалось, что легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон «вогнала в краску» поклонников, посветив упругими формами в одном боди.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке, который является архивным, Андерсон позирует в тесном купальнике, эффектно задрав ногу.

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