Корейська модель Кім Лі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася красою в топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Красива дівчина, і чесна", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кім Лі позує в одному ТОПі, ефектно відкинувши голову в бік. Доповнювали образ моделі ефектна зачіска і макіяж.

«Погляд гіпнотизує», «неймовірна красуня», «ось це гарячі кадри», «ти божественна», «краща!», «ти відпадна, слів немає», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі на радість фанатів

На фото красуня здалася в сукні з декольте. Як можна помітити, Кім не одягала білизну, зате не забула про макіяж. Волосся у моделі були розпущені, а сама зірка дивилася в об'єктив камери. Дівчина знімала себе на телефон, без сорому демонструючи найцікавіше.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "бездоганний вигляд, неземна краса".

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