Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась красотой в топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Красивая девушка, и честная», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ким Ли позирует в одном топе, эффектно откинув голову в бок. Дополняли образ модели эффектная прическа и макияж.

«Взгляд гипнотизирует», «невероятная красотка», «вот это горячие кадры», «ты божественна», «лучшая!», «ты отпадная, слов нет», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в необычном образе на радость фанатов

На фото красотка показалась в платье с декольте. Как можно заметить, Ким не надевала белье, зато не забыла про макияж. Волосы у модели были распущены, а сама звезда смотрела в объектив камеры. Девушка снимала себя на телефон, без стыда демонстрируя самое интересное.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "безупречный вид, неземная красота".

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