Певице Лолите Милявской жестко досталось за возвращение на театральную сцену

Об этом пишет Собеседник.

Как известно, Лолита появилась в труппе театра "Модерн", за что на нее обрушился шквал критики.

В частности, громкое возвращение Лолиты в театре решил прокомментировать скандальный критик Сергей Соседов.

От смены амплуа Лолиты критик не в восторге и призвал людей не тратить деньги на "туфту".

"Думаю, это будет халтура. Конечно, должны быть худсоветы, которые не допустят заведомой халтуры. Грымов, по моему мнению, не слишком даровитый режиссёр, но ушлый, с хорошо подвешенным языком. Все, что он делал (кроме рекламы), было абсолютно посредственно, с кучей ошибок и просчетов. Которые он умел представить как «новое слово в искусстве", - заявил Сергей Соседов в комментарии журналистам.

По словам критика, появление Лолиты в роли Агафьи Тихоновны в постановке Юрия Грымова «Женитьба» является "унижением великой литературы и унижением театра".

"Лолита ни разу не Агафья Тихоновна. Да, она прекрасный, откровенный, искренний человек, хорошая певица, но... никак не Агафья Тихоновна. Лицо, фактура, сам типаж не нее. А согласилась она играть, потому что Грымов нашёл денежки. Рассчитано все это на необразованную, пошлую, невзыскательную публику, которая понесёт Грымову и компании свои кровные, надеясь увидеть что-то «такое-этакое». А увидят они халтуру, упакованную под некий «модерн» и слоган «Гоголь всегда современен». Задача журналиста в этом случае, мне кажется, предупредить зрителя. Не покупайтесь на туфту! Вас дурят! Я бы вообще призвал бойкотировать подобные перфомансы", - резюмировал скандальный Соседов, общаясь с журналистами.

Отметим, что ранее Сергей Соседов отличался гневными заявлениями в адрес и других звезд. Например, критик "набросился" на примадонну Аллу Пугачеву после того, как на него якобы "навели порчу".

"Нос забит, постоянно першит в горле – состояние жуткое. У меня проявилась сильнейшая аллергия на цветение деревьев... Я догадываюсь, почему это могло случиться", - рассказал он.

Он не исключает, что на него могли навести порчу и главным "недоброжелателем" Сергей Соседов называл именно Пугачеву.

Напомним, что Соседов зашелся истерикой и объявил бойкот Украине: "Больная страна".

А еще Politeka писала, что Соседов засомневался в независимости Украины: "В этой маленькой стране ничего нет".

Также Politeka сообщала, что врачи не в силах помочь звезде Х-Фактора, обидчик Пугачевой взвыл от боли