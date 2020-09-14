Скандальная российская певица Лолита Милявская восхитила переменами во внешности, появившись на дне рождения друга
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Мы обнимались и да, целовались!! Мы соскучились друг по другу!! У нас не такой большой круг, нас меньше, чем учителей и врачей. Вчера стало окончательно понятно, что мы нуждаемся друг в друге», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что речь идет о популярном российском медиаменеджере Армана Давлетярова. На снимке похудевшая Лолита Милявская позирует в черном облегающем платье рядом со звездой торжества.
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«Нереально красивая», «шикарная женщина», «Вы шикарно выглядите. Восхищаюсь Вами и вашиму отношению к жизни», «лолочка, вы прекрасны», «Лола, какая ты опять стройняшка», «фигура отпад», - пишут ее поклонники.
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В этот раз Лолита нанесла маску на волосы, надев шапочку для купания. Артистка использовала патчи для лица и решила записать видео для поклонников. Стоит отметить, что 56-летняя звезда совсем не стесняется появляться на видео без макияжа и фотошопа. Она привыкла демонстрировать себя такой, какая она есть.
Кстати, на видео видно, что Лолита раздета. Ее тело прикрывает лишь полотенце, которое завязано у нее на груди.
Напомним, что вздорный Соседов из "Х-фактора" обхаял Лолиту: "Не покупайтесь на туфту! Вас дурят!".
А еще Politeka писала, что "любовник" Ани Лорак сбросил одежду и покорил Лолиту новой фигурой.
Также Politeka сообщала, что экс-муж Наташи Королевой заговорил о трагедии, поразив фото в обнимку с Лолитой.