Российская певица Лолита Милявская показала, какие процедуры она делает для поддержания здоровья

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала видео, на котором рассказала про новый массажер для рук. По словам Лолиты, она часто находит дома полезные приборы, которые помогают ей наводить красоту.

В этот раз Лолита нанесла маску на волосы, надев шапочку для купания. Артистка использовала патчи для лица и решила записать видео для поклонников. Стоит отметить, что 56-летняя звезда совсем не стесняется появляться на видео без макияжа и фотошопа. Она привыкла демонстрировать себя такой, какая она есть.

Кстати, на видео видно, что Лолита раздета. Ее тело прикрывает лишь полотенце, которое завязано у нее на груди.

За час видео звезды посмотрели более 85 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов. Не обошлось и без критики.

«Красотка», «Лолита, ну Вы уникальная. Клевая», «Страна Вас обожает!», «Как же я тебя обожаю, душа моя», «Лолита, ты чудо чудное, молодец во всем», «Ну это просто ужас», «Лолита, вы the Best», «Ааааа!! Она даже в полотенце без макияжа и с патчами на лице выглядит шикарно!!😍😍 Что это такое??!! Блин, как это??», - пишут пользователи сети.

Напомним, что вздорный Соседов из "Х-фактора" обхаял Лолиту: "Не покупайтесь на туфту! Вас дурят!".

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