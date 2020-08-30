В сети появилось фото российских артистов Иосифа Кобзона, Игоря Николаева и Лолиты Милявской

Как передает Politeka.net, сегодня, 30 августа два года назад не стало советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Его коллеги делятся воспоминаниями. Так, экс-супруг певицы Наташи Королевой российский музыкант Игорь Николаев на своей странице в Инстаграм обнародовал архивный кадр. На нем Николаев с Кобзоном в черных костюмах, а в центре стоит еще одна известная артистка Лолита Милявская.

На фото вся троица позирует с улыбками на лице.

«Сегодня День памяти Иосифа Кобзона. 2 года назад его не стало. Могу бесконечно смотреть «17 мгновений весны» и слушать «Боль моя, ты покинь меня...» и «Не думай о секундах свысока»! Это воистину был голос Большой Страны СССР! Посчастливилось писать для него песни, петь с ним, быть вместе на одной сцене!.. Вечная память» - прокомментировал артист.

Как известно, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года от рака в возрасте 80 лет. На протяжении долгих лет артист боролся со страшным недугом, однако одолеть его не сумел. Он умер в реанимационном отделении в одной из клиник Москвы.

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Девушка активно ведет свою страничку в соцсетях, публикуя фрагменты из своей жизни. На данный момент у Арнеллы-Мари Рапопорт чуть больше 3,6 тысяч подписчиков.

В этот раз девушка предстала перед камерой в белом, немного просвещающемся топе и черной юбке. Красотка засветила свои пышные формы и красивую тонкую талию. Девушка сделала селфи, показав себя с выгодного ракурса.

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