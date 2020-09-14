Українська Dj і колишня Nikita Анастасія Кумейко похвалилася розкішною фігурою в приспущеному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Добрий вечір", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кумейко позує в джинсовому вбранні, які вирішила приспустити. Доповнити образ красуня вирішила крихітним топом. Сама дівчина при цьому ефектно крутить розкішною гордістю, показуючи на камеру пишність у всій красі.

Сама знаменитість позує спиною на камеру, демонструючи пружні форми в сміливому бікіні. Однак, оскільки кадрами вона поділилася в Сторіс, її шанувальники не могли що-небудь сказати.

До цього ми писали, що українська Dj і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко захопила шанувальників, поставши перед ними в приспущеній сукні

"У темряві своїй Знайди мене. У думках не відпускай", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на самій фотографії Кумейко позує в сукні блакитного кольору, яке вирішила приспустити практично наполовину. Пікантні місця красуня невдало прикрила руками, через що в кадр потрапило явно зайве. Це справило ефект «бомби» серед її шанувальників.

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