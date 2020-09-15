Курс валют в Україні 15 Вересня вирішить остаточно добити гривню, долар і євро наберуть по максимуму

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку.

Так, стодоларова купюра зі старту набере рівно десять гривень. До середини минулого дня валюта вже "відібрала" 9,52 пункту, але на цьому вирішила не зупинятися. Передбачається, що сьогодні він і далі буде набирати вагу.

Євро, вже традиційно, набере ще більше: зі старту на міжбанку 100 євро підскочать на 18,02 гривні.

Курс валют в Україні 15 Вересня виглядає наступним чином:

100 доларів-2800,03 грн;

100 євро - 3324,76 грн.

А ось відігратися на тлі цієї ситуації гривня вирішить на російському рублі. Десять з них можна буде купити за 3,7203 грн.

До цього ми розповідали, що гривня продовжує знецінюватися стосовно курсу долара

На минулому тижні курс долара продовжив зростання і зупинився на позначці у 28 грн/$. Таким чином, тижневий приріст склав 20 копійок.

За словами фінансового аналітика Максима Пархоменка, національна валюта знижувалася по всьому спектру ринку. Що стосується готівкової гривні, то вона просіла в ціні на 25 копійок, діставшись до позначки у 28,05 грн/$.

Нагадавши, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження.

Як повідомляла Politeka, долар і євро розійшлися в різні боки, свіжий прогноз НБУ здивує.

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